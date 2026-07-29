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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Hoher Sachschaden auf Spielplatz (0189446/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Unbekannte beschädigten zwischen Freitag (24.07.2026) und Montagmorgen (27.07.2026) mehrere Einrichtungen auf einem Spielplatz am Mühlplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Stromverteilerkasten umgestoßen und ein Schaukasten beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Spielplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 bei der Polizei zu melden. (SR)

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

 
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