LPI-G: (LK ABG) Mit 1,43 Promille auf E-Scooter unterwegs (0189834/2026)
Altenburg (ots)
Schmölln. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend (28.07.2026) gegen 21:20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Altenburger Straße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 43-jährigen Deutschen einen Wert von 1,43 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SR)
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