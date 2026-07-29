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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mit 1,43 Promille auf E-Scooter unterwegs (0189834/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend (28.07.2026) gegen 21:20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Altenburger Straße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 43-jährigen Deutschen einen Wert von 1,43 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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