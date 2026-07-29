LPI-G: (LK ABG) Mit 1,43 Promille auf E-Scooter unterwegs (0189834/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Polizeibeamte kamen am Dienstagnachmittag (28.07.2026) gegen 14:35 Uhr in einem Supermarkt in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße zum Einsatz. Ein 36-jähriger syrischer Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere alkoholische Getränke aus dem Verkaufsbereich genommen und noch innerhalb des Geschäftes konsumiert. Da er die Waren nicht ...

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