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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Alkoholische Getränke im Supermarkt konsumiert (0189591/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Polizeibeamte kamen am Dienstagnachmittag (28.07.2026) gegen 14:35 Uhr in einem Supermarkt in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße zum Einsatz. Ein 36-jähriger syrischer Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere alkoholische Getränke aus dem Verkaufsbereich genommen und noch innerhalb des Geschäftes konsumiert. Da er die Waren nicht bezahlen konnte, informierten Mitarbeiter die Polizei. Die Personalien des Mannes wurden festgestellt. Zudem wurde das Hausrecht des Geschäftes durchgesetzt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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