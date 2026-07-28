Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Gartenlaubenbrand: Einsatzkräfte finden Leiche (0189818/2026)

Gera (ots)

Am 28.07.2026 gegen 19:45 Uhr gingen bei der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei sowie der Rettungsleitstelle Gera mehrere Notrufe über den Brand einer Gartenlaube im Bereich des Heckenrosenwegs in Gera ein. Daraufhin wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Polizei sicherte den Einsatzort für die Feuerwehr ab, regelte den Fahrzeugverkehr und leitete erste Ermittlungen zum Eigentümer der betroffenen Gartenlaube ein. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Während des Einsatzes wurde in der Gartenlaube eine leblose Person aufgefunden. Nach der Bergung konnte der eingesetzte Arzt nur noch den Tod der Person feststellen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Person sowie zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 8290 zu melden. (AD)

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