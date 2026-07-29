Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verfassungswidrige Symbole auf Spielgeräten angebracht (0189657/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte beschmierten mehrere Spielgeräte eines Spielplatzes in der Straße Am Waldessaum mit verfassungswidrigen Symbolen und einer entsprechenden Parole. Die Beschädigungen wurden der Polizei am Dienstag (28.07.2026) gegen 16:10 Uhr bekannt. Insgesamt wurden sechs Hakenkreuze in unterschiedlichen Größen sowie ein Schriftzug mit schwarzer Farbe angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Darstellungen wurden dokumentiert und anschließend unkenntlich gemacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (SR)

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