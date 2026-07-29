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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Polizeiliche Maßnahme gestört - Mann in Gewahrsam genommen (0189920/2026)

Gera (ots)

Gera. Polizeibeamte kamen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Johannes-R.-Becher-Straße zum Einsatz. Gegen 23:45 Uhr soll ein alkoholisierter 34-jähriger Deutscher eine 35-jährige deutsche Frau beleidigt und versucht haben, sie körperlich anzugreifen. Die Frau blieb unverletzt. Der Mann entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad vom Ort des Geschehens. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme störte ein ebenfalls alkoholisierter 24-jähriger Deutscher wiederholt die Maßnahmen der Beamten. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete er Widerstand, indem er sich den polizeilichen Maßnahmen körperlich widersetzte. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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