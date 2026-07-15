PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendlicher nach Auseinandersetzung schwer verletzt (0177009/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend (14.07.2026) kam es in einem Garagenkomplex nahe der Vogtlandstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit eskalierte die Situation. Dabei erlitt ein 16-Jähriger schwere Verletzungen und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen im Verlauf der Auseinandersetzung unter anderem Bierflaschen als Tatmittel eingesetzt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 08:26

    LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Fleischerei (0176120/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 13.07.2026, 18:00 Uhr, bis zum 14.07.2026, 06:15 Uhr, in eine Fleischerei am Kornmarkt ein. Nachdem sie die Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend brachen die Täter einen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. Darüber hinaus wurden Kühlräume geöffnet, wodurch gelagerte Waren ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 08:24

    LPI-G: (LK ABG) Jugendliche nach Auseinandersetzung leicht verletzt (0177008/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am späten Dienstagabend (14.07.2026) kam es im Bereich der Thümmelstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einer Frau, die sich an einem Fenster eines Wohnhauses befand. Im weiteren Verlauf trafen die Jugendlichen im Bereich eines Imbisses auf zwei bislang unbekannte Personen. Dort entwickelte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren