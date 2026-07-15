Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendlicher nach Auseinandersetzung schwer verletzt (0177009/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend (14.07.2026) kam es in einem Garagenkomplex nahe der Vogtlandstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit eskalierte die Situation. Dabei erlitt ein 16-Jähriger schwere Verletzungen und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen im Verlauf der Auseinandersetzung unter anderem Bierflaschen als Tatmittel eingesetzt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden. (KB)

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