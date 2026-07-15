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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Einbrüche in Gartenlaube und leerstehendes Wohnhaus (0176856/2026 und 0176747/2026)

Greiz (ots)

Landkreis Greiz: Unbekannte Täter waren in den vergangenen Tagen in Zeulenroda-Triebes und Berga-Wünschendorf aktiv.

In einer Kleingartenanlage an der Straße zum Sportplatz in Zeulenroda-Triebes verschafften sich die Täter im Zeitraum vom 13.07.2026 bis 14.07.2026 gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück. Hierzu wurde das Gartentor beschädigt und die Tür einer Gartenlaube aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zwischen dem 4. und 8. Juli 2026 drangen Unbekannte außerdem in ein leerstehendes Wohnhaus in der Blumenstraße in Berga-Wünschendorf ein. Hierzu wurden mehrere Fenster geöffnet, um in den Keller- und Waschraumbereich des Gebäudes zu gelangen. Ob die Täter weitere Räume betraten oder Gegenstände entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls beziehungsweise des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich bei der Polizei Greiz zu melden. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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