Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Versuchter Diebstahl, Beleidigung und Bedrohung (0161414/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am frühen Montagmorgen (29.06.2026) gegen 06:50 Uhr wurde eine 60-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchernarktes in der Käthe-Kollwitz-Straße von einem 39-jährigen Mann angesprochen und nach Geld gefragt. Nachdem die Frau dies ablehnte, griff der Mann nach ihrer Geldbörse, entwendete jedoch nichts. Anschließend beleidigte er die Geschädigte mit ehrverletzenden Worten und bedrohte sie mit erhobener Faust. Danach begab sich der Tatverdächtige in das Geschäft. Gegen den 39-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KB)

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