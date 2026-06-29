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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Auseinandersetzung auf Campingplatz - Mehrere Strafanzeigen erstattet (0160549/2026)

Altenburg (ots)

Pahna. Am Samstagnachmittag (27.06.2026) kam es gegen 16:00 Uhr auf einem Campingplatz am Pahnaer See zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 40-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau zunächst in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann der Frau eine Ohrfeige versetzt haben. Zwei weitere Personen, die den Konflikt schlichten wollten, wurden anschließend ebenfalls in die Auseinandersetzung verwickelt und tätlich angegriffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt keine der beteiligten Personen sichtbare Verletzungen, klagte jedoch über Schmerzen.

Während der polizeilichen Anzeigenaufnahme beleidigte der 40-jährige Tatverdächtige zudem einen eingesetzten Polizeibeamten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung aufgenommen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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