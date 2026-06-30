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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Betrug mittels gefälschter E-Mail (0161762/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Opfer eines sogenannten Gutscheinbetruges wurde am 26.06.2026 eine 23-jährige Mitarbeiterin an einer Schule in Greiz. Ein bislang unbekannter Täter gab sich per E-Mail als Schulleiter aus und forderte die Frau auf, Codes von Paysafe-Karten im Gesamtwert von 500 Euro zu erwerben und zu übersenden. In der Annahme, einer dienstlichen Anweisung nachzukommen, kam die Geschädigte der Aufforderung nach. Erst drei Tage später wurde sie durch die stellvertretende Schulleiterin auf den Betrug aufmerksam gemacht. Die 23-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei in Greiz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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