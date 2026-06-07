Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradkorso durch die Geraer Innenstadt

Gera (ots)

Im Rahmen der Veranstaltung "Fahrradfrühling - Radeln für eine gerechte Verkehrsraumaufteilung" fand am Samstagnachmittag ein Fahrradkorso durch die Geraer Innenstadt statt. Rund 60 Teilnehmende befuhren zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr eine zuvor angemeldete Strecke.

Die Polizei begleitete die Veranstaltung und stand in engem Kontakt mit den Verantwortlichen. Der Korso verlief störungs- und unfallfrei. Es kam zu keinen polizeilich relevanten Vorkommnissen.

Die Teilnehmenden erreichten nach Abschluss der Strecke planmäßig den Zielbereich. Die Verkehrseinschränkungen beschränkten sich auf die Dauer der Veranstaltung.

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