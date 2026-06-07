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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradkorso durch die Geraer Innenstadt

Gera (ots)

Im Rahmen der Veranstaltung "Fahrradfrühling - Radeln für eine gerechte Verkehrsraumaufteilung" fand am Samstagnachmittag ein Fahrradkorso durch die Geraer Innenstadt statt. Rund 60 Teilnehmende befuhren zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr eine zuvor angemeldete Strecke.

Die Polizei begleitete die Veranstaltung und stand in engem Kontakt mit den Verantwortlichen. Der Korso verlief störungs- und unfallfrei. Es kam zu keinen polizeilich relevanten Vorkommnissen.

Die Teilnehmenden erreichten nach Abschluss der Strecke planmäßig den Zielbereich. Die Verkehrseinschränkungen beschränkten sich auf die Dauer der Veranstaltung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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