PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisste Minderjähriger - Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisste Minderjähriger - Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Altenburg (ots)

Am 31.01.2026 zwischen nachts 1 Uhr und 9 Uhr am Morgen verschwand die 12-jährige Rouliana Ali aus ihrer elterlichen Wohnung in Altenburg und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste derzeit auch außerhalb des Altenburger Landes und außerhalb Thüringens aufhält. Sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Kindes. Wie bekannt wurde, bestehen auch Kontakte nach Leipzig und hierhin zog es die Gesuchte auch bereits in der Vergangenheit, jedoch konnten hierzu keine näheren Anhaltspunkte erlangt werden.

Rouliana ist 12 Jahre alt, wobei sie aber aufgrund ihres Erscheinungsbildes auch deutlich älter geschätzt werden kann. Sie ist ca. 1,65m groß, von kräftiger Gestalt und trägt aktuell, entgegen des vorliegenden Bildes, schulterlanges schwarzes Haar. Zur aktuellen Bekleidung wird vermutet, dass sie in einer schwarzen Jacke und einer grauen Jeans unterwegs ist und zudem einen schwarzen Pullover trägt. Wer hat Rouliana seit ihrem Verschwinden gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Informationen und Anhaltspunkte nimmt die Polizei Altenburger Land jederzeit gern unter der Telefonnummer 03447/471-0 entgegen. Die Bezugsnummer lautet 0026602/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:20

    LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Haltestellen (0025473/2026)

    Gera (ots) - Gera Gera. Am Donnerstagabend, den 29.01.2026, beschädigte ein 17-Jähriger eine Haltestelle im Bereich der A.-S.-Makarenko-Straße/ Pasternakstraße sowie an drei weiteren Haltestellen. Der Jugendliche beschmierte die Glasscheiben mit einem Permanentmarker und brachte dabei Schriftzüge mit Fußballbezug an. Eine Anwohnerin beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Der junge Mann konnte im ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 07:17

    LPI-G: (LK ABG) Körperverletzung im Discounter (0025498/2026)

    Altenburg (ots) - Lucka. Am Donnerstagabend, den 29.01.2026, kam es gegen 19:45 Uhr in einem Discounter in der Clara-Zetkin-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug ein 44-jähriger Mann seinem 46-jährigen Gegenüber mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und klagte über Schmerzen. Beide Beteiligten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren