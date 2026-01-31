Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisste Minderjähriger - Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Altenburg (ots)

Am 31.01.2026 zwischen nachts 1 Uhr und 9 Uhr am Morgen verschwand die 12-jährige Rouliana Ali aus ihrer elterlichen Wohnung in Altenburg und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste derzeit auch außerhalb des Altenburger Landes und außerhalb Thüringens aufhält. Sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Kindes. Wie bekannt wurde, bestehen auch Kontakte nach Leipzig und hierhin zog es die Gesuchte auch bereits in der Vergangenheit, jedoch konnten hierzu keine näheren Anhaltspunkte erlangt werden.

Rouliana ist 12 Jahre alt, wobei sie aber aufgrund ihres Erscheinungsbildes auch deutlich älter geschätzt werden kann. Sie ist ca. 1,65m groß, von kräftiger Gestalt und trägt aktuell, entgegen des vorliegenden Bildes, schulterlanges schwarzes Haar. Zur aktuellen Bekleidung wird vermutet, dass sie in einer schwarzen Jacke und einer grauen Jeans unterwegs ist und zudem einen schwarzen Pullover trägt. Wer hat Rouliana seit ihrem Verschwinden gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Informationen und Anhaltspunkte nimmt die Polizei Altenburger Land jederzeit gern unter der Telefonnummer 03447/471-0 entgegen. Die Bezugsnummer lautet 0026602/2026.

