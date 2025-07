LPI-G: Pkw-Fahrer mit Diebesgut festgestellt

Pahna (ots) - Am Samstag gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der K227, kurz nach dem Ortsausgang Pahna in Fahrtrichtung Eschefeld, ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger KTM-Fahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad und kam von der Straße ab. Hierbei verletzte er sich und musste in der Folge ärztlich betreut werden. Am Motorrad entstand hoher Sachschaden. Vor Ort kam ein Rettungshubschrauber zum ...

