Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Müllereimer im Klassenzimmer geriet in Brand

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 22.11.2023, gegen 15:15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einer Schule in der Borchertstraße aus. Von dort wurde der Brand eines Mülleimers in einem Klassenzimmer (Chemieraum) gemeldet. Zum Glück fand zu diesem Zeitpunkt kein Unterricht statt. Seitens der Feuerwehr wurden unverzüglich Löscharbeiten durchgeführt, so dass ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden konnte. Dennoch hatten die Flammen bereits den Fußboden angegriffen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alle anwesenden Schüler und Lehrer konnten die Schule eigenständig verlassen. Warum es zum Brandausbruch kam, ist unbekannt. Die Altenburger Polizei ermittelt.

