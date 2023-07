Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Gera (ots)

Am Freitag, den 14.07.2023 ereignete sich um 05:45 Uhr in der Zeitzer Straße in Gera ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen nachdem ein 32 - jähriger Fahrer eines Nissan von der Schossbachstraße auf die Zeitzer Straße auffahren wollte. Beim Abbiegen übersah er allerdings die 45 - jährige bevorrechtigte Fahrerin eines Ford, woraufhin es zur Kollision kam und der Ford noch gegen eine Straßenlaterne stieß. Da die Abschleppung der Fahrzeuge einige Zeit in Anspruch nahm, kam es zu einer fast 2 stündigen Sperrung des Bereiches. Die Fahrerin des Ford musste aufgrund von erlittenen Verletzungen ärztlich behandelt werden.

Am 15.07.2023 ereignete sich in der Wiesestraße / Keplerstraße in Gera ein weiterer Verkehrsunfall. Dabei waren 3 Fahrzeuge involviert. Ein 44 - jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes hatte nach Zeugenaussagen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage übersehen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem BMW eines 76 - jährigen Fahrer sowie einem VW im Anschluss. Auch bei diesem Unfall wurden Personen verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Sowohl der VW, als auch der BMW mussten abgeschleppt werde. Da der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er vor Ort eine 3 stellige Geldstrafe als Sicherheitsleistung zahlen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell