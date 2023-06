Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trampolin beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum der letzten zwei Wochen drangen unbekannte Täter in einen Garten (Gartenanlage) in der Zeitzer Straße ein. Dort beschädigten sie schließlich die Sprungfläche eines Trampolins und versuchten zudem gewaltsam in die Gartenlaube einzudringen. Dies misslang ihnen zum Glück. Ermittlungen dazu wurden seitens der Altenburger Polizei aufgenommen.

