Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw geriet in Brand

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 03.04.2023 gegen 09:05 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da Am Sperlingsberg ein Pkw in Brand geraten war. Der Fahrer eines Pkw Renault hatte sein Fahrzeug geparkt, als es aus dem Motorraum qualmte und das Fahrzeug in Brand geriet. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Zwei Fahrzeug im unmittelbaren Nahbereich wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Auslöser für den Brand gewesen sein. Es entstand erheblicher Sachschaden.

