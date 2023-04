Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein Lebensmittelgeschäft in der Kauerndorfer Allee nahmen Unbekannte in der Nacht vom 01.04. auf den 03.04.2023 ins Visier. Sie versuchten gewaltsam in den Markt einzudringen. Die Tür stellte sich für die Täter allerdings als unüberwindbares Hindernis dar, so dass sie flüchteten. Es blieb Sachschaden an der Eingangstür zurück. Die Polizei ermittelt. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder den Vorgang möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 03447/ 471-0 zu melden.

