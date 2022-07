Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mähdrescher geriet an Telekomleitung

Greiz (ots)

Paitzdorf: Gegen 22:50 Uhr befuhr der Fahrer eines Mähdreschers gestern Abend (18.07.2022) im Landkreis Greiz die Straße von Paitzdorf in Richtung Mennsdorf. Vermutlich aufgrund einer noch geöffnete Klappe im Dachbereich seines Gefährts geriet dieses am Ortseingang von Mennsdorf an eine über die Straße verlaufende Telekomleitung, so dass diese mitgerissen wurde. In der Folge fielen mehrere Masten der Leitung um, wobei eine Grundstücksumfriedung beschädigt und ein Telekomkabel von der Wand eines Hauses gezogen wurde. Auch die Leitung selbst riss an einigen Stellen. Die Kameraden der vor Ort befindlichen Feuerwehr sicherten schließlich die umgestürzten Masten samt der daran befindlichen Leitung. Der 51-jährige Mähdrescherfahrer blieb zum Glück unverletzt. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell