LPI-G: Elektrokrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Altenburg (ots) - Göhren: Gegen 19.40 Uhr erreichte die Altenburger Polizei gestern Abend (01.06.2022) die Meldung über einen Brand in einer Kompostieranlage in Göhren. Umgehend wurde eine Streife entsandt und die Feuerwehr alarmiert, die am Einsatzort mehrere brennende Heuballen feststellte. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es in der Folge, den Brand zu löschen, wobei insgesamt ca. 50 Heuballen abrannten. Zudem ...

