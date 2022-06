LPI-G: Pkw und Radfahrerin kollidieren

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Mittwoch (01.06.2022), gegen 14:10 Uhr, wollten Polizeibeamte An der alten Gießerei den Fahrer eines Pkw Peugeot kontrollieren. Dieser missachtete das Anhaltesignal und setzte seine Fahrt zunächst in Richtung Stadtbachring fort. In der Straße der DSF gelang es dann den 27-jährigen Kraftfahrer zum Anhalten zu zwingen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er ...

mehr