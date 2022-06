Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Nachdem sich an der Kreuzung Münsaer Straße - Stiftsgraben gestern Abend (31.05.2022, ca. 17.30 Uhr) ein Verkehrsunfall ereignete, wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert. An der Unfallstelle trafen die Einsatzkräfte jedoch lediglich auf einen Beteiligten - einen 66-Jährigen Kraftradfahrer. Der vermeintliche Unfallverursacher hatte sich zuvor - samt seinem Fahrzeug - pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Zum Unfallhergang bis bislang bekannt, dass der 66-jährge Kraftradfahrer die Münsaer Straße in Richtung des Herzog-Ernst-Platzes befuhr. An der vorgenannten Kreuzung kam es zur Kollision mit einem hellfarbenen Pkw, dessen Fahrer oder Fahrerin aus dem Stiftsgraben nach links abbog und vermutlich die Vorfahrt missachtete. Der Kraftradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin werden unter der Telefonnummer: 03447/471-0 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell