Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fälle des Diebstahls von GPS-Signaldisplays - Zeugen gesucht

Altenburg/Gera (ots)

Altenburg/Nobitz/Reichstädt: Gleich an drei unterschiedlichen Tatorten schlugen derzeit noch unbekannte Diebe in der Zeit vom 30.05.2022 bis zum 31.05.2022 zu und stahlen diverse GPS-Signaldisplays im Wert von mehreren Tausend Euro. Ins Visier der Täter rückten dabei eine Agrargenossenschaft in Bornsheim (Nobitz) sowie ein Trekker/Schlepper in der Prisselberger Straße in Mockzig. Zudem kam es zu einem artgleichen Vorfall in Reichstädt. Hier gelangten die Diebe ebenfalls auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes und stahlen GPS-Displays und dazugehörige Teile. Die Ermittlungen zu den Taten und möglichen Zusammenhängen werden nun bei der Kripo Altenburg gebündelt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Taten oder den Tätern geben können. Haben Sie an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03447 / 471-0 aufgenommen. (JMV)

