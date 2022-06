Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handgreiflichen Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein Ladendieb verursachte gestern (31.05.2022) in einem Drogeriemarkt in der Altenburger Fabrikstraße einen Polizeieinsatz. Doch was war passiert? Gegen 11.25 Uhr sprach ein 28-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes den Täter (50) an, als dieser den Laden verlassen wollte, ohne die mitgenommene Ware zu bezahlen. Als der Dieb nicht reagierte und der Mitarbeiter ihm den Weg versperrte, schlug der Dieb auf den 28-Jährigen ein. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Täter vor Ort in Gewahrsam nehmen, nachdem es dem Mitarbeiter gelang, den Dieb zu überwältigen. Aufgrund eines bestehenden richterlichen Beschlusses zur Zwangseinweisung wurde der Täter in der Folge in einer Psychiatrie untergebracht. Da der Täter zu allem Überfluss ein Einhandmesser bei seiner Tat zugriffsbereit bei sich führte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen schweren räuberischen Diebstahls. (JMV)

