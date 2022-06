Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Fußgängerschutzgeländer

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain: Am 31.05.2022, um 12:00 Uhr, befuhr eine 55-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Straße von Langenleuba-Niederhain in Richtung Klausa. In der Ortslage Lohma kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Fußgängerschutzgeländer. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin einen Wert von 2,42 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell