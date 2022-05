Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeiinspektion Greiz beteiligt sich an länderübergreifender Verkehrssicherheitsaktion

Greiz (ots)

B92: Unter dem Motto: "sicher.mobil.leben." werden seit mehreren Jahren länderübergreifend Verkehrssicherheitsaktionen durchgeführt, an denen sich auch die Thüringer Polizei beteiligt. In den Vormittagsstunden des 05. Mai 2022 errichteten Einsatzkräfte die Polizeiinspektion Greiz, mit der Unterstützung von weiteren Einsatzkräften aus der Landespolizeiinspektion Gera, zwei Kontrollstellen an bekannten Unfall- und Gefahrenstellen auf der B92, um gezielt Verkehrskontrollen durchzuführen. Insgesamt wurden an beiden Kontrollstellen, in der Zeit von 07.00 - 11.15 Uhr, ca. 150 Pkw, 15 Lkw und 5 Kleinkrafträder (KKR) auf Verkehrssicherheit und deren Fahrer und Fahrerinnen auf Verkehrstauglichkeit überprüft. Unter anderem stellten die Beamten bei vier Fahrzeugführern (20/21/31/31) fest, dass diese unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhren, wobei in einem Fahrzeug außerdem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden wurde. Zwei kontrollierte Fahrer (22/31) konnten zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Fehlverhaltenshäufungen waren insbesondere bei der Nichtbeachtung von Sperrflächen bei Überholvorgängen (18 festgestellte Verstöße) und dem Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes (12 Verstöße) zu verzeichnen. Dementgegen wurde das Verkehrszeichen 206, mit drei festgestellten Verstößen, vergleichsweise selten missachtet. (JMV)

