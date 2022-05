Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw stößt mit Kind zusammen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 04.05.2022, um 15:40 Uhr, bog der Fahrer eines Pkw Ford aus Richtung Lucka kommend auf die B 180 in Richtung Altenburg ab. Hinter einem dort verkehrsbedingt haltenden Fahrzeug rannte unvermittelt ein11-jähriges Kind auf die Straße und stieß mit dem Pkw Ford zusammen. Das Kind wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

