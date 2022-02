Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug überschlug sich nach Unfall in Mehna

Altenburg (ots)

Mehna: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten heute Morgen (24.02.2022), gegen 06:30 Uhr nach Mehna aus. Am dortigen Mehnaer Kreuz kollidierten ein Pkw Opel (33) und ein VW-Transporter (Fahrer 35) miteinander. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der VW-Transporter. Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Unfall und kamen in ein Krankenhaus. An ihren beiden Fahrzeugen sowie an einem Verkehrsschild entstand ein Gesamtschaden im 5-stelligen Bereich. Die zunächst voll gesperrte Straße wurde kurz vor 08:00 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

