Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Johannisstraße

Altenburg (ots)

Altenburg: Zu einem Unfall zwischen einem VW-Transporter und einem Fußgänger kam es am gestrigen Tag (09.02.2022), gegen 13:25 Uhr in der Johannisstraße. Demnach befuhr der Pkw-Fahrer die besagte Straße in Richtung Puschkinplatz, als plötzlich ein Fußgänger (31) auf die Straße trat und mit dem Fahrzeug kollidierte. In der Folge entfernte sich der Fußgänger vom Unfallort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der flüchtige Fußgänger schließlich ausfindig gemacht werden, nachdem er sich doch bei dem Fahrzeugführer meldete. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen .(RK)

