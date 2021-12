Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Gartenhaus

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom Montag den 15.11.2021 bis Freitag den 03.12.2021 verschafften sich UT gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus in der Gartenanlage in Suhl-Goldlauter Zum Kirchholz und entwendeten ein Notstromaggregat und diverses Werkzeug im Wert von ca. 500,00 EUR. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000,00 EUR.

