POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. Februar 2021:

Börßum: Verkehrsunfallflucht

Montag, 15.02.2021, zwischen 12:40 Uhr und 12:55 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren am Montag, zwischen 12:40 Uhr und 12:55 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen in der Lindenstraße in Börßum abgestellten PKW. Anschließend setze er seine Fahrt fort, ohne sich um den am grauen Skoda Fabia entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Schladen unter 05335 / 929660.

Wolfenbüttel: Mercedes Vito bei Unfall beschädigt

Samstag, 13.02.2021, 14:00 Uhr, bis Montag, 15.02.2021, 07:10 Uhr

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Samstagmittag und Montagfrüh mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Straße Im Kamp am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Vito. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne seinem Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der am Mercedes entstandene Sachschade beträgt rund 2000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

