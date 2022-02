Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kraftfahrer erheblich unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Wüschendorf/Elster / Mannichswalde: Am Sonntag, dem 06.02.2022, gegen 09:20 Uhr, kollidierte der, zu dem Zeitpunkt noch unbekannte, Fahrer eines Mercedes Sprinter mit einem Gartenzaun in der Straße "Am Mühlgraben". Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete er vom Unfallort in Richtung Pohlen. Da er erhebliche Probleme mit dem Führen des Fahrzeuges hatte, erregte dies die Aufmerksamkeit eines Zeugen, der die Polizei informierte und die Verfolgung aufnahm. Der Flüchtige fuhr unter erheblichen Ausfallerscheinungen (Schlangenlinien, Gefährdung des Gegenverkehrs) in Richtung Mannichswalde, wo er sich in eine Pension begab. In Zusammenarbeit zwischen Sächsischer und Thüringer Landespolizei konnte der Fahrer ermittelt werden. Es handelte sich um einen 35-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und erheblich unter Einfluss von Alkohol stand. Der Test nach Abschluss aller Maßnahmen zeigte einen Wert von 2,68 Promille. Gegen den Kraftfahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet den Kraftfahrer, der im Gegenverkehr fuhr und zwischen Vogelgesang und Rückersdorf dem Fahrzeug ausweichen musste, sich bei der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu melden. (OK)

