Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Kellereinbruch

Greiz (ots)

Weida: Zwischen dem 01.02.und dem 05.02.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Frohen Zukunft einzudringen. Dabei scheiterten sie bereits am Vorhängeschloss. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. (OK)

