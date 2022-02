Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuermelder grundlos betätigt

Greiz (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022, gegen 16:15 Uhr, betätigten bislang unbekannte Täter einen Feuermelder im Parkhaus Hohe Gasse, obwohl kein Notfall vorlag. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell