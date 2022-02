Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausbesuch

Altenburg (ots)

Am Sonntag suchten Beamte der Polizei Altenburg zwei säumige Bürger auf, welche ihre verhängte Strafe aufgrund vorheriger Ordnungswidrigkeiten noch nicht bezahlt hatten und deshalb Haftbefehle erlassen wurden. Sowohl die in der Grabenstraße angetroffene 34-jährige, als auch der in der Kunstgasse 35-jährige konnten die bereits angedrohte Haft durch Zahlung der Geldstrafen abwenden.

