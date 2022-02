Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag (05.02. bis 06.02.2022), zwischen 22:40 und 02:30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter ein Parteibüro in der Carolinenstraße. Dabei wurden mehrere Hakenkreuze, Runen, die Schriftzüge "Fuck AFA" und "Fuck Zecken" sowie einige undefinierbare Schriftzüge mit schwarzer Farbe angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 036616210. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell