Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Rollerfahrer stürzt nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Um 09.15 Uhr, des heutigen Tages, fuhr eine 22-jährige Dortmunderin mit ihrem Auto auf der Schützenstraße in Richtung Kaiserstraße. Kurz nach der Wilhelmstraße wollte sie nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 55-jährigen Rollerfahrer aus Herne zusammen, der auf der Schützenstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell