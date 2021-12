Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schuhgeschäft

Greiz (ots)

In der Nacht vom 02.Dezember zum 03. Dezember brachen unbekannte Täter in das Lager eines Schuhgeschäftes am Puschinplatz ein. Die Eindringlinge durchwühlten die Räumlichkeit, entwendeten aber nichts. Vielmehr verrichtete ein Täter seinen Stuhlgang im Lagerraum des Geschäftes und reinigten sein Gesäß mit Verpackungsmaterial. Die PI Greiz sucht Zeugen: 03661 6210

