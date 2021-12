Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei zwischen Fußballfans

Gera (ots)

In einer Bar am Puschkinplatz hielten sich am Samstagabend mehrere Gäste auf, um dort Fußball zu schauen. Dabei gerieten zwei Gruppen miteinander in Streit, weil sie rivalisierenden Fangemeinden angehörten. Die dabei geäußerten Beleidigungen führten dazu, dass sich die Gruppen nach Lokalschluss gegen 22:02 Uhr auf dem Puschkinplatz sammelten und sich wechselseitig attackierten. Dadurch wurden mindestens zwei Personen verletzt, wobei ein 27-Jähriger aufgrund von Kopfverletzungen ins Klinikum verbracht werden musste. Ein Großteil der anderen Beteiligten floh vor den anrückenden Polizeikräften. Die restlichen Kontrahenten erhielten einen Platzverweis für die Geraer Innenstadt. Die Geraer Polizei hat vorerst die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, und diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365-8291124 zu melden.

