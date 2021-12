Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesbande im ALDI ertappt

Greiz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr versuchten vier Männer im Weideaer Aldi - Mark Zigaretten zu entwenden. Hierbei gingen sie arbeitsteilig vor. Drei der Täter lenkten das Verkaufspersonal ab. Die vierte Person versuchte das abgeschlossene Zigarettenregal mit einem Nachschlüssel zu öffnen. Zeugen bemerkten die Tat. Aufgeschreckt verließen die vier Personen den Discounter. Zwei Personen stiegen in einem silbergrauen Opel mit polnischen Kennzeichen davon. Zeugen berichteten, dass sich die Täter in einer osteuropäischen Sprache unterhielten. Sachdienliche Hinweise richten Sie an die PI Greiz unter der Telefonnummer 03661 / 6210.

