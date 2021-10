Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Firmengelände - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Rositz: Unbekannte Täter trieben in der Vergangenheit ihr Unwesen im Bereich einer Firma in Rositz, Am Wasserturm. Offenbar in den vergangenen Wochen (41. KW - 22.10.2021) verschafften sie sich unberechtigt Zugang zum Firmengelände der Lackiererei. Dort demontieren sie von mehreren abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren und stahlen diese. Zudem entwendeten sie mehrere Kfz-Altbatterien. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Haben Sie im genannten Zeitraum auffällige Personen - oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

