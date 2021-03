Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: ICE überfährt auf dem Gleis befindliche Zaunteile - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Aachen - Herzogenrath (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:10 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Aachen von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG darüber informiert, dass der ICE 1548 zwischen dem Bahnhof Kohlscheid und Bahnhof Herzogenrath über auf dem Gleis befindliche Zaunteile gefahren ist. Der Zug soll sich dabei auf Höhe Herzogenrath/Straß, an der Kant befunden haben. Es wurde sofort eine Streife zum Ort des Geschehens entsendet, die die Tatörtlichkeit vor Ort absuchte. Es konnte in unmittelbarer Nähe ein Pfosten aufgefunden werden. Es wurden weitere Streifen und ein Hubschrauber zur Absuche des weiteren Bahngebietes um die Tatörtlichkeit eingesetzt. Es konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung keine Täter gestellt sowie weitere Gegenstände auf den Gleisen aufgefunden werden. Durch den Vorfall wurde zum Glück keine Person verletzt.

Der ICE ist hier mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h über den Pfosten oder die Zaunteile gefahren. Dabei wurde der Schienenräumer und die Spurenkranzschmierung beschädigt. Die genaue Schadenssumme, der am ICE vorgefundenen Schäden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Es entstanden durch den Vorfall Zugverspätungen und 2 Teilausfälle.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

- Wer hat am Dienstagabend (09.03.21) gegen 20 Uhr verdächtige Personen in Herzogenrath/Straß, an der Kant gesehen und kann sachdienliche Angaben machen.

Sachdienliche Hinweise können unter der bundesweiten Hotline der Bundespolizei: 0 800 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden.

Die Bilder in der Pressemappe sind -pressefrei-

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell