Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Drogenkonsum im ICE- Bundespolizisten beschlagnahmen hohe Bargeldsumme

Bielefeld (ots)

Am Montagabend (8.März) informierte ein Zugbegleiter eines ICE von Berlin nach Bonn die Bundespolizei über einen Reisenden, der auf der Zugtoilette Betäubungsmittel konsumiert hatte. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den berauschten 32-jährigen Mann im Hauptbahnhof Bielefeld in Empfang und stellten die Überreste des Betäubungsmittels auf der Zugtoilette sicher. Bei einer Durchsuchung auf der Wache der Bundespolizei fanden die Bundespolizisten bei dem wohnungslosen Deutschen insgesamt 10.500 Euro Bargeld, verteilt auf sämtliche Hosen- und Jackentaschen. Nach dem Auffinden des ersten Bargeldes versuchte der Mann eine weitere Durchsuchung zu verhindern und aus der Wache zu fliehen. Hierzu schlug er in Richtung der Beamten und schubste sie zur Seite. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Ebenso ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme von 10.000 Euro an. Eine schlüssige Erklärung über die Herkunft des Geldes konnte der 32-Jährige nämlich nicht geben, angeblich stammt es aus einer Erbschaft. Da das Verhalten des 32-jährigen auf Grund des Betäubungsmittelkonsums weiterhin sehr sprunghaft und unberechenbar war, verblieb er bis Dienstagmorgen im polizeilichen Gewahrsam. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der versuchten Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann ein.

