BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Kenianer auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr; er fuhr sein Auto unter berauschenden Mitteln

Kleve - Hamminkeln (ots)

Am Montagmittag, 8. März 2021 um 12:15 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam der Bundespolizei und niederländisch königlicher Marechaussee einen 42-jährigen Kenianer aus Düsseldorf in einem Landrover Discovery nach der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr. Zuvor ignorierte der Mann die Anhaltezeichen der Streife und setzte seinen Weg durchgehend auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn A 3 mit wechselnden Geschwindigkeiten zwischen 50 und 100 km/h fort. Hin und wieder bremste er sein Fahrzeug unmotiviert ab und winkte nun den auf dem rechten Fahrstreifen parallel fahrenden Beamten freundlich zu. Nach mehrfachen Anhalteversuchen der Streife auf einer Strecke von ca. sieben Kilometern konnte der Landrover dann auf den Parkplatz abgeleitet und gestoppt werden. Bei der Kontrolle zeigte der Reisende Ausfallerscheinungen, was auf den Konsum von berauschenden Mitteln schließen ließ. In der Mittelkonsole des Fahrzeuges lagen zudem 26 Joints. Diese und den Führerschein des Kenianers stellten die Beamten sicher. In den Diensträumen der der Bundespolizeiinspektion Kleve wurde anschließend durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die Weiterreise gestattet, die Weiterfahrt jedoch untersagt.

