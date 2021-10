Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu viel Alkohol getrunken

Greiz (ots)

Weida: Stattliche 2,68 Promille zeigte das Atemalkoholgerät an, als Polizeibeamte gestern Abend (20.10.2021) einen 40-jährigen Mann in Weida kontrollierten. Kurz vor Mitternacht fuhr dieser mit seinem Fahrrad die Greizer Straße entlang, als er den Beamten auffiel. Die Weiterfahrt war folglich für ihn beendet. Zudem musste er zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus und muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell