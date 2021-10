Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnwagen gewaltsam geöffnet - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 16.10.2021 - 20.10.2021 unberechtigt Zugang zu einem Hinter dem Südbahnhof abgestellten Wohnanhänger. Hierfür schlitzten sie zunächst eine Plane auf, um so an die Eingangstür des Wohnwagens zu gelangen. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher den Innenraum, stahlen nach aktuellen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht hierbei nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen oder können Angaben zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

