LPI-EF: Kennzeichentafeln gestohlen

Erfurt (ots) - Heute (21.07.2026) wurde ein gestohlenes Auto in Erfurt wieder gefunden. Zeugen meldeten gegen 01:30 Uhr eine Pkw, bei dem eine der Seitenscheiben heruntergelassen war. Bei einer Überprüfung des Nissans stellte sich heraus, dass dieser bereits am 07.07.2026 gestohlen wurde und aktuell zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Auto wies inzwischen Beschädigungen an der Innenverkleidung und Kratzer an der ...

mehr