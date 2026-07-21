Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kennzeichentafeln gestohlen
Erfurt (ots)
Am Wochenende wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von Freitag (17.07.2026) bis gestern (20.07.2026) machten sich Unbekannte an einem Skoda in der Hugo-John-Straße zu schaffen. Die Täter demontierten die Kennzeichentafeln des Autos und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)
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