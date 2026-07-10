Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Ferienprogramm bei der Polizei Lauterecken

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Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

In den vergangenen zwei Wochen richtete die Polizei in Lauterecken mehrere Veranstaltungen für Schulkinder im Rahmen des Sommerferienprogramms der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein aus. Die Kinder konnten an der "Geisterstunde" und auch an der Veranstaltung "Fit für die Fahrradprüfung" teilnehmen.

Bei der "Geisterstunde" stand nicht das Gruseln im Vordergrund, sondern das Kennenlernen der Polizeiarbeit. Ab 21:30 Uhr konnten drei Gruppen von Kindern zwischen acht und zehn Jahren an drei verschiedenen Tagen die mit eingeschaltetem Blaulicht im Hof der Dienststelle stehenden Polizeifahrzeuge erkunden.

Sie durften im Einsatzfahrzeug Platz nehmen und erhielten einen ersten Eindruck vom Arbeitsalltag der Polizei. Dabei zeigten viele großes Interesse an der Polizeiarbeit und berichteten von eigenen Erfahrungen oder Zukunftswünschen.

Im weiteren Verlauf des Programms erhielten die Teilnehmer Einblicke in Bereiche der Dienststelle, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Dazu gehörten auch die Gewahrsamszellen, in denen unter anderem Personen vorübergehend untergebracht werden, etwa zur Ausnüchterung. Die Kinder nutzten die Gelegenheit, zahlreiche Fragen zu stellen und sich ein Bild von den Räumlichkeiten zu machen.

Ein weiterer Programmpunkt widmete sich der Spurensicherung. Den Kindern wurde anschaulich erklärt, wie Fingerabdrücke sichtbar gemacht und für kriminaltechnische Untersuchungen gesichert werden. Dabei konnten sie nachvollziehen, welche Rolle kriminaltechnische Verfahren bei der Aufklärung von Straftaten spielen.

Auch das Ferienprogramm "Fit für die Fahrradprüfung" wurde dreimal mal angeboten - zweimal an der Grundschule in Lauterecken und einmal in Wolfstein. Angehende Viertklässler hatten hier die Möglichkeit gezielt durch die Jugendverkehrsschule der Polizei auf die praktische Fahrradprüfung, die nach den Sommerferien an den Schulen stattfindet, vorbereitet zu werden. Unter fachkundiger Anleitung konnten die Kinder ihre Fähigkeiten auf dem Fahrrad trainieren und wichtige Verkehrsregeln wiederholen. Neben dem sicheren Anfahren, Bremsen und Abbiegen stehen auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr sowie das Erkennen von Gefahrensituationen im Mittelpunkt.

Das Training leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrserziehung und unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, sicher und gut mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.

Auch in den Sommerferien 2027 sollen die Ferienangebote erneut durchgeführt werden. Eltern deren Kinder Interesse an der Polizei oder Spaß beim Radfahren haben, können auch im kommenden Jahr ihre Kinder über die Homepage der Verbandsgemeinde Verwaltung anmelden. |fla

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