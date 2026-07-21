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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kindergarten im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Unbekannte haben am vergangene Wochenende Bargeld aus einem Erfurter Kindergarten gestohlen. Die Täter verschafften sich zunächst mit Gewalt Zutritt zu der Einrichtung in der Straße Am Kilianipark. Anschließend durchwühlten sie die Räume und stahlen Bargeld in Höhe von etwa 30 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geschätzt werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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